Catanzaro, Scognamillo ai saluti: ufficiale la cessione al Benevento

Dopo quattro anni passati in Calabria, indossando la maglia del Catanzaro, Ciro Scognamillo cambia squadra. L’esperto difensore che ha contribuito alle ultime, positive, stagioni delle ‘Aquile’ è stato ceduto a titolo definitivo. Almeno, il giallorosso gli resterà cucito addosso. Infatti, è ufficiale la cessione al Benevento. A renderlo noto è stato lo stesso Catanzaro attraverso un comunicato stampa ufficiale.

“US Catanzaro 1929 comunica di aver ceduto a titolo definitivo, al Benevento Calcio, le prestazioni sportive del difensore Stefano Scognamillo. A Scognamillo, con le Aquile da gennaio 2021, va il ringraziamento della società per l’impegno e la professionalità dimostrata in questi anni in cui ha vestito la maglia giallorossa“, ci legge nella nota del club calabrese.