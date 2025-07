Catanzaro, pronta a partire la nuova campagna abbonamenti: tutte le info

StrettoWeb

“Always on my mind”: è questo il claim che accompagna la nuova campagna abbonamenti dell’US Catanzaro 1929 per la stagione 2025/2026. Un messaggio semplice che racconta il sentimento di migliaia di tifosi giallorossi: l’Aquila è sempre nei pensieri, anche quando il campionato si ferma. Perché l’amore per questi colori non ha stagioni. Si attende solo un nuovo fischio d’inizio”. Inizia così la nota del Catanzaro, il quale informa che da domani – venerdì 18 luglio – apre ufficialmente la campagna abbonamenti.

FASE 1 – PRELAZIONE VECCHI ABBONATI

Da venerdì 18 luglio a martedì 29 luglio, i tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento nella scorsa stagione potranno esercitare il diritto di prelazione e confermare il proprio posto. La procedura potrà essere effettuata al botteghino dello stadio “Ceravolo” (aperto dalle ore 10:00 alle ore 18:30, il sabato dalle 10:00 alle 13:00) oppure on line sulla piattaforma uscatanzaro1929.ticketone.it.

FASE 2 – UPGRADE/DOWNGRADE

Questa fase – che resterà aperta nelle giornate del 30 e 31 luglio – è riservata esclusivamente agli abbonati della stagione sportiva 24/25 che vogliono cambiare settore e/o posto nello stesso settore

FASE 3 – VENDITA LIBERA

La vendita libera inizierà il 4 agosto e proseguirà fino all’inizio del campionato. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti sia al botteghino che on line, sempre su uscatanzaro1929.ticketone.it.

NUMERO GARE E GIORNATA GIALLOROSSA

L’abbonamento comprenderà 18 partite casalinghe. Resta esclusa la tradizionale “Giornata Giallorossa”, per la quale anche gli abbonati dovranno acquistare regolare biglietto.

TARIFFE E RATEIZZAZIONE

I prezzi degli abbonamenti (consultabili nel file allegato) restano invariati rispetto alla scorsa stagione, così come la quasi totalità delle categorie che potranno ottenere una particolare scontistica: per il prossimo torneo si è deciso di agevolare, in particolare, le Forze dell’Ordine statali con compiti di pubblica sicurezza sul territorio. Queste le tipologie previste: ridotto – riservato a over 65 (nati fino al 31/12/1960), ragazzi (nati dal 01/01/2008), donne, accompagnatori disabili (invalidità ≥ 67%), disabili (invalidità tra 46% e 67%); junior – nati dopo il 01/01/2014; Forze dell’Ordine: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria; sconto Family – 15% di sconto aggiuntivo sul totale complessivo degli abbonamenti presentando regolare certificato dello stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza.

Sarà possibile rateizzare l’importo per abbonamenti di importo superiore a 180 euro, grazie ai finanziamenti attivati in collaborazione con Deutsche Bank Easy:

Al botteghino (entro le ore 16:30 per conferma pratica): in 10 rate, presentando documento d’identità, tessera sanitaria, IBAN e – se l’importo supera i 1500 euro – busta paga.

On line: in 3 rate senza costi aggiuntivi, tramite account PayPal.

MEMBERSHIP CARD

Per finalizzare l’acquisto è necessaria la “USCZ29 Card” in corso di validità:

2 euro per i possessori di tessera del tifoso, sottoscrivibile solo al botteghino;

10 euro per i nuovi sottoscrittori, con rilascio anche on line.

La tessera è personale e incedibile.

AGEVOLAZIONI PER PERSONE CON DISABILITÀ

Per la stagione 2025/2026 non è previsto il rilascio di un abbonamento per le persone con attestata invalidità ma l’emissione di titoli di accesso gratuiti (settore TRIBUNA EST) per ogni singola gara, attraverso un sistema di prenotazione gestito, totalmente in digitale, attraverso il portale Ticketone.

L’avvio della procedura di prenotazione con i relativi documenti da allegare sarà oggetto di una specifica comunicazione.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Per sottoscrivere l’abbonamento sarà necessario presentare:

Documento d’identità valido

Certificato di stato di famiglia (per sconto family)

Certificato di invalidità (per agevolazioni disabili)

Abbonamento 2024/25 (per prelazione)

Membership card

ORARI BOTTEGHINO

Il botteghino dello stadio “Ceravolo” resterà aperto da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 18:30 e sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Si consiglia, comunque, di seguire il sito ufficiale e i canali social della società per eventuali cambi di orario.

RITIRO ABBONAMENTI

Le tessere potranno essere ritirate al botteghino (previa comunicazione della società) o spedite a domicilio (con costi a carico del richiedente).

INIZIATIVA “IL CATANZARO È DI TUTTI”

In collaborazione con la Fondazione “Città solidale”, sarà possibile effettuare delle donazioni che si tradurranno nell’emissione di abbonamenti i quali saranno distribuiti a supporter giallorossi che avranno titolo per usufruirne. La procedura è semplice: basta contattare la società all’indirizzo [email protected] o al numero 3485497030 devolvendo la propria quota in base alle modalità che saranno indicate.

INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI

Tutti i dettagli, eventuali variazioni di orario e ulteriori comunicazioni saranno disponibili sul sito ufficiale www.uscatanzaro1929.com e sui canali social ufficiali della società.