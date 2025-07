Catanzaro, c’è il primo colpo esperto (e importante): Gianluca Di Chiara torna in giallorosso

StrettoWeb

Dopo una serie di giovani, e di operazioni chirurgiche, il calciomercato del Catanzaro entra nel vivo con il primo colpo esperto, e anche abbastanza importante: Gianluca Di Chiara, infatti, è praticamente un nuovo giocatore giallorosso. Definiti gli accordi e limati i dettagli, visite mediche e compagni raggiunti in ritiro. Praticamente manca solo l’ufficialità, che potrebbe arrivare in giornata.

Esterno a tutta fascia, abile nelle due fasi, Di Chiara è nato a Palermo ma ha un rapporto particolare con il Sud Italia. Tantissime le esperienze nel meridione per lui. Tra le più produttive, quella con la Reggina: dal 2020 al 2023, quasi 100 presenze e due reti in Serie B, con la Serie A sfiorata nell’ultimo anno, con Inzaghi allenatore. Terzino di spinta, all’occorrenza anche braccetto di difesa, la Serie A l’ha conquistata poi col Parma, mentre l’ultima esperienza a Frosinone non è stata delle migliori. Ora torna a Catanzaro, esattamente dieci anni dopo l’esperienza del 2014-2015 in Serie C, ma con un bagaglio di crescita ed esperienza decisamente diverso.