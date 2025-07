Catanzaro, primo acquisto ufficiale: arriva un portiere

StrettoWeb

Primo acquisto ufficiale per il Catanzaro, che ha comunicato l’arrivo del portiere Christian Marietta: ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Classe 2002, originario di Ciriè (TO), Marietta arriva in giallorosso dopo l’esperienza biennale con l’Albinoleffe, club con il quale, nell’ultimo campionato, ha collezionato 41 partite e 15 clean sheet, contribuendo al raggiungimento del quarto posto nel Girone A di Serie C.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Alessandria, è qui che ha debuttato in serie C (2022/2023) registrando 21 presenze tra campionato e Coppa Italia. In precedenza aveva giocato in Serie D con Caronnese e Rimini. Nella stagione 2023/2024 il trasferimento all’Albinoleffe, dove si è affermato come uno dei profili più interessanti del panorama di categoria.