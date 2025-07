Catanzaro, possibili disservizi idrici nella zona Nord

StrettoWeb

Da questa mattina alle ore 7:00 è stato necessario sospendere l’erogazione idrica dai serbatoi Sant’Elia, Cuticchietto e Piterà per intervento di manutenzione della rete idrica di Catanzaro. Possibili disagi interesseranno quindi le zone di Sant’Elia, Visconte, Piterà, Pontegrande, Ponte Piccolo, Bambinello Gesù, via Madonna dei cieli, viale Pio X fino a traversa via Luigi Rossi.

Lo rende noto l’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili specificando che il servizio sarà sospeso fino al termine dei lavori, che si stima possa avvenire per le ore 17:00.