Catanzaro, nuovo colpo di categoria dopo Di Chiara: arriva Bettella, “non è stato difficile accettare”

StrettoWeb

Nuovo colpo di categoria per il Catanzaro, dopo Di Chiara. Il club giallorosso ha chiuso per Davide Bettella, difensore classe 2000 con un passato tra A e B. La squadra di Aquilani comincia a strutturarsi anche nei tasselli un po’ più esperti, dopo i diversi giovani annunciati, per l’esordio ufficiale in Coppa Italia tra due settimane. Attesa invece questa sera per i calendari di Serie B.

La nota ufficiale

La nota ufficiale del Catanzaro: “US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore Davide Bettella. Il centrale difensivo classe 2000, nativo di Padova, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter e poi dell’Atalanta, collezionando anche 72 presenze complessive in tutte le nazionali giovanili. Dopo l’esperienza in prestito in serie B a Pescara passa al Monza, con cui conquista la promozione in serie A. Poi una stagione in prestito a Palermo, quindi il ritorno a Monza e l’esordio in serie A. Nella scorsa stagione ha militato nel Frosinone. Bettella si lega al Catanzaro con un contratto biennale”, si legge nella nota del club”.

Le prime parole di Bettella

Le prime dichiarazioni del giocatore ai microfoni del club. “Non è stato difficile accettare Catanzaro, una bellissima realtà che in questi anni ha confermato la sua forza sia societaria che di squadra, di gruppo. La crescita tra Inter e Atalanta? Esperienze che rifarei, sono partito da piccolo lasciando casa e andando in convitto con altri ragazzi. Mi ha lasciato la crescita obbligatoria di diventare uomo. Rappresentare la Nazionale poi è stato sinonimo di orgoglio, di voglia di migliorare. Percorso emotivamente bellissimo, con delle delusioni anche, come la sconfitta in finale dell’Europeo. Un messaggio ai tifosi? Mi aspetto tante belle cose, un bel gruppo, un bello staff e non vedo l’ora di scendere in campo per conoscere i compagni. Saluto tutti i tifosi del Catanzaro”.