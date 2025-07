Catanzaro, iniziativa “La prevenzione non va in vacanza”: controlli oculistici gratuiti

StrettoWeb

L’estate è arrivata, ma la salute degli occhi non può andare in vacanza. Con questo spirito ha preso il via il progetto “La prevenzione non va in vacanza”, promosso dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – sezione di Catanzaro, in collaborazione con la Fondazione IAPB Italia Onlus, e con il prezioso supporto della dottoressa Angela Turtoro, medico oculista da sempre impegnata nella prevenzione delle patologie oculari.

L’iniziativa, ospitata presso il Lido Valentino beach club di Catanzaro, mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione visiva, offrendo screening oculistici gratuiti aperti a tutte le fasce d’età. In un periodo in cui l’esposizione ai raggi UV è più intensa e prolungata, l’attenzione verso la salute visiva diventa ancora più cruciale.

“La prevenzione è la chiave per proteggere la vista e intercettare precocemente eventuali problemi oculari – ha dichiarato la presidente dell’UICI di Catanzaro, Luciana Loprete –Durante l’estate, i nostri occhi sono più esposti a rischi come la secchezza oculare, le congiuntiviti e i danni da raggi ultravioletti. È fondamentale educare la popolazione, soprattutto i più giovani e gli anziani, all’uso corretto di occhiali da sole con filtri adeguati e all’importanza di controlli periodici. Ringrazio la dottoressa Turtoro per la sua disponibilità e tutti i volontari che rendono possibile questo progetto”.

L’evento rappresenta un’occasione preziosa per unire prevenzione, informazione e vicinanza al territorio, in un contesto accessibile e familiare come quello balneare del Lido Valentino che da anni rappresenta un fiore all’occhiello per la città di Catanzaro in termini fi accessibilità. L’UICI e la Fondazione IAPB continueranno nei prossimi giorni a promuovere momenti dedicati alla salute degli occhi, affinché, anche in estate, la prevenzione resti al centro dell’attenzione.