Catanzaro, il commovente saluto di Scognamillo: “qui sono cresciuto come uomo, padre, compagno e calciatore”. E spunta il commento di Iemmello “off limits”

Dopo quattro anni, tante presenze, qualche gol e traguardi molto importanti, Stefano Scognamillo ha lasciato Catanzaro. Lo ha fatto ufficialmente qualche giorno fa, ma solo oggi sono arrivati i saluti attraverso un profondo e commovente messaggio rivolto alla piazza. “A tutti voi, con il cuore in mano. Si chiude un capitolo intenso, profondo, pieno di emozioni. Saluto Catanzaro, una città che non è stata solo una squadra o un luogo di lavoro, ma una vera casa, per me e per la mia famiglia. Quando sono arrivato, sapevo che non sarebbe stato semplice. Ma ci ho creduto, con determinazione, giorno dopo giorno. Abbiamo lottato, abbiamo vinto, e insieme abbiamo conquistato traguardi importanti e scritto la storia”.

“Non dimenticherò mai la strada fatta, le battaglie vinte, la maglia sudata con orgoglio. La tenacia che ho messo in campo è nata anche grazie a voi e al calore che mi avete sempre dato. Qui ho vissuto i momenti più importanti della mia vita. E in questi giorni, i messaggi che sto ricevendo sono tantissimi. Mi avete emozionato, mi avete fatto sentire fiero del cammino fatto insieme. Sono grato, davvero. Per ogni gesto, per ogni parola, per ogni abbraccio sincero. Catanzaro è stata una palestra di vita, un luogo dove sono cresciuto come uomo, padre, compagno e calciatore. Lascio qui una parte enorme di me, con immenso orgoglio e riconoscenza. Adesso inizia una nuova sfida per me, ma il legame con questa città non finirà mai. Rimarrete sempre dentro di me”.

“Grazie Catanzaro, grazie al Presidente, alla società, ai direttori, a tutti gli allenatori, a tutti i miei compagni di squadra, ai magazzinieri, ai dottori, a tutti i collaboratori della sede, a Nino e infine a voi tifosi, cuore pulsante di questa meravigliosa storia d’amore… Per sempre una parte di me. Con affetto, Stefano”.

Tantissimi i like e i commenti al post, non solo dai tifosi. Tra i messaggi, infatti, ce n’è uno “off limits”, del capitano Pietro Iemmello. E’ un “vaffa***lo” accompagnato da un cuore. Insomma, è stato mandato a quel paese ma con affetto. Un modo, per il capitano, di salutare uno dei senatori che con l’attaccante ha condiviso tanti momenti.