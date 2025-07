Catanzaro, si parte: comincia il ritiro in Trentino. I convocati di Aquilani

StrettoWeb

Dopo il pre-ritiro svolto in sede, il Catanzaro si è trasferito in alta quota: da oggi e fino al 27 luglio, le “Aquile” sono a Spiazzo (Trento) per iniziare la preparazione estiva in vista della nuova stagione agonistica. Sono 27 i calciatori convocati dal tecnico Alberto Aquilani:

Gabriele Alesi, Matias Antonini, Gabriel Arditi, Ervin Bashi, Tommaso Biasci, Federico Bonini, Edoardo Borrelli, Nicolò Brighenti, Nicolò Buso, Martino Matteo Coriano, Marco D’Alessandro, Ruggero Frosinini, Pietro Iemmello, Francesco Maiolo, Christian Marietta, Andrea Oliviero, Mario Paura, Jacopo Petriccione, Mirko Pigliacelli, Marcello Piras, Filippo Pittarello, Marco Pompetti, Simone Pontisso, Sayha Seha, Stefano Scognamillo, Bruno Verrengia e Giovanni Volpe.

Accanto alla squadra, lo staff tecnico composto da: Cristian Agnelli (vice allenatore), Luigi Falcone, Raffaele Talotta e Giorgio Lucenti (collaboratori tecnici), Fabrizio Lorieri (allenatore dei portieri), Alessandro Rubichini (match analyst), Fabrizio Tafani (Preparatore atletico) con i preparatori Fabrizio Besso e Antonio Raione. A supporto dei giallorossi anche lo staff sanitario guidato dal responsabile Massimo Iera, insieme al medico Maurizio Caglioti, ai fisioterapisti Bruno Beradocco e Riccardo Leone e all’operatore sanitario Carlo Scalzo.