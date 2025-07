Catanzaro, Bosco: “con i patti di collaborazione per la gestione dei beni comuni, l’Amministrazione sta costruendo un legame forte coi cittadini”

StrettoWeb

“I patti di collaborazione per la gestione condivisa dei beni urbani rappresentano ormai una realtà, anche a Catanzaro, che ha consentito di inaugurare un nuovo modello nei rapporti con i cittadini. Gli ultimi esempi hanno riguardato il campo di calcio del plesso Galati a Gagliano e Piazzetta della Libertà, nel centro storico, ma sono già circa una decina gli accordi attraverso cui, grazie alla sinergia con le associazioni, strutture e aree pubbliche potranno essere tutelate e valorizzate puntando alla partecipazione attiva della comunità. E’ uno strumento vincente a cui abbiamo creduto tanto, fin dall’approvazione del regolamento in Consiglio comunale circa due anni fa”. Così in una nota il Presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Gianmichele Bosco.

“La strada avviata dall’amministrazione Fiorita ha permesso, nel tempo, di rendere concreta la cultura della condivisione e della solidarietà orizzontale, sulla scorta di esperienze già maturate in tutta Italia. E per farlo, abbiamo contestualmente coinvolto il personale comunale in appositi percorsi di formazione per poter garantire i giusti processi tecnici rispetto alle istanze degli utenti. Le risposte sono state così significative, che l’amministrazione sta valutando anche l’ipotesi di istituire un apposito ufficio per la gestione condivisa dei beni comuni, dedicato proprio ad istruire, con maggiore celerità e competenze, i vari procedimenti. Siamo, dunque, solo ai primi passi di un percorso che si preannuncia duraturo e produttivo e che non solo contribuirà a salvaguardare i nostri spazi pubblici, ma anche a rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini” ha aggiunto.