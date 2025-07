Catanzaro, auto si ribalta in centro: ferito il conducente

StrettoWeb

Nella mattinata odierna, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, è intervenuta in via Vincenzo Aloi, nel comune di Catanzaro, a seguito di un incidente stradale. Coinvolta una sola autovettura, una Volkswagen T-Roc, che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi sulla sede stradale. A bordo del mezzo si trovava esclusivamente il conducente, che ha riportato ferite lievi.

L’uomo è stato prontamente soccorso dal personale sanitario del Suem 118, che ha provveduto a fornire le cure del caso e al successivo trasferimento presso una struttura ospedaliera per accertamenti. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato finalizzato alla messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell’area circostante. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, per gli adempimenti di competenza e i rilievi del caso.