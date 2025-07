Catanzaro, 13-0 al Pinzolo Valrendena: primi segnali positivi per Aquilani

StrettoWeb

Prima amichevole estiva per il Catanzaro di mister Alberto Aquilani, che ha affrontato in un allenamento congiunto l’ACD Pinzolo Valrendena, squadra trentina militante in Prima Categoria. Sul campo sportivo di Spiazzo, davanti a un buon numero di tifosi e curiosi, i giallorossi hanno disputato due tempi da 45 minuti con formazioni differenti, chiudendo la gara con un 13 gol complessivi.

Il test ha permesso allo staff tecnico di fare le prime valutazioni sul lavoro atletico e tattico, con rotazioni ampie e un buon contributo da parte di tutti gli effettivi impiegati.

Primo Tempo (3-4-2-1)

Formazione iniziale: Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Verrengia; D’Alessandro, Pontisso, Petriccione, Pompetti; Buso, Biasci; Pittarello

Risultato parziale: 6-0

Marcatori: 8’, 20’ Pittarello, 16’ (rig.) 36’ Buso, 32’ Pontisso, 42’ Petriccione

Secondo Tempo

Formazione iniziale: Marietta; Brighenti, Bashi, Bonini; Maiolo, Pontisso, Alesi, Volpe; Numah, Iemmello; Pittarello

Risultato parziale: 7-0

Marcatori: 7’ Alesi, 12’ Volpe, 23’ autogol, 34’ Seha, 38’, 40’ Oliviero, 45’ Numah.