Catanzarese, furto e danni al campo Pozzi: sospesa la fornitura idrica in nove Comuni

La Sorical ha reso noto di avere scritto ad alcuni Comuni del catanzarese ed al prefetto del capoluogo per comunicare la sospensione della fornitura idrica alle utenze servite dall’impianto del Campo pozzi “Ancinale basso” a causa di un furto e di alcuni danneggiamenti che hanno interessato lo stesso impianto.

“I tecnici della Sorical e le imprese di manutenzione – riferisce un comunicato della società – sono all’opera per risolvere la problematica e, man mano che proseguono i lavori, saranno messi in funzione i pozzi che hanno subito meno danni e che hanno maggiore capacità di fornitura, dando priorità assoluta alla fornitura idropotabile che alimenta l’utenza della struttura ospedaliera di Soverato. Si ipotizza un primo rilancio già nelle prime ore della mattina. Si chiede alle Amministrazioni di informare la popolazione e di invitare ad un uso parsimonioso della risorsa idrica, da utilizzare possibilmente solo per uso igienico-sanitario”.

I comuni interessati dalla sospensione dell’erogazione idrica sono quelli di Sant’Andrea dello Ionio, San Sostene, Davoli, Satriano, Soverato, Montepaone, Gasperina, Montauro e Stalettì.