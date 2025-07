Catania, vigile in borghese multa auto della Polizia Municipale parcheggiata male: il caso diventa virale

StrettoWeb

Singolare episodio a Catania, in via Carnazza, dove un agente della Polizia Municipale in borghese ha elevato una multa a un’auto di servizio del Corpo stesso, trovata parcheggiata in maniera irregolare. A diffondere la notizia, corredata da foto, è stato l’avvocato catanese Mattia Iachino Serpotta. Il post ha rapidamente attirato l’attenzione degli utenti ed è stato rilanciato anche dal sindaco di Catania, Enrico Trantino, contribuendo a far diventare il caso virale.

“Signore e Signori, con la voce rotta dall’emozione, nell’anno del Signore 2025, segnalo una macchina della Polizia locale di Catania (meglio noti come vigili urbani) multata da un loro collega in borghese, in via Gabriele Carnazza. Non si vedevano queste cose dal ’65. Mi sono commosso. E Zurigo muta. Se io ti posso multare e voi potete multarmi, tutto il mondo si può multare(cit.)”.