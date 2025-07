Catania: trasportava patatine congelate in un camion senza frigo, buttati 40 chili di alimenti

StrettoWeb

La Polizia di Stato ha fermato un camion, a Catania, utilizzato per il trasporto di alimenti, che aveva all’interno 40 chili di patatine congelate ma non era dotato di frigorifero. Così le patatine, già parzialmente scongelate, sono stati sequestrati e smaltiti in quanto non più idonei al consumo umano. Al conducente del camion è stata contestata la violazione della normativa vigente in materia di trasporto di alimenti su strada, con l’applicazione di una sanzione amministrativa per un importo pari a 3 mila euro.