Catania, gli spettacoli “Hollywood Gala” e “The Beatles, la leggenda” | INFO

StrettoWeb

Prosegue con successo la rassegna “Bellezza, Belcanto, Bellini“, concepita dal Teatro Massimo Bellini per attrarre residenti e visitatori. Due gli appuntamenti del week end. Il primo è il concerto sinfonico “Hollywood Gala”, in programma venerdì 11 luglio alle ore 21 nella storica Piazza Federico di Svevia, ad ingresso libero. Sul podio dell’Orchestra del Teatro Massimo Bellini l’autorevole bacchetta di Carmen Failla che dirige le musiche di Strommen, E. Bernstein, Loewe, Barra, Mancini, Badelt, Silvestri, Jobes/Edelman, Morricone, Williams.

Il secondo è il concerto corale “The Beatles, la leggenda“, sabato 12 luglio, alle ore 20.30, nel Chiostro della Chiesa di Santa Maria di Gesù e vedrà la formazione corale del Bellini diretta da Luigi Petrozziello, al pianoforte Gianbartolo Porretta, arrangiamenti di Valter Sivilotti. Il prezzo inclusivo per tutte le fasce di pubblico è di euro 5; inoltre gli spettatori avranno la possibilità di assistere alla performance nella raffinata e confortevole atmosfera liberty della sala climatizzata.

Entrambi gli eventi hanno una bella attrattiva. “Hollywood Gala” ci condurrà nel regno incantato delle più iconiche colonne sonore della filmografia americana, melodie immortali che hanno plasmato le saghe più celebrate del cinema evocando anche il ricordo dei volti leggendari che le hanno animate. Dall’inconfondibile suspense di 007, con l’indimenticabile carisma di Sean Connery, all’epopea galattica di Star Wars, che riporta alla mente l’audacia di Harrison Ford, fino all’eroismo intramontabile di Superman e all’avventura sfrenata dei Pirati dei Caraibi, ogni nota risveglierà i ricordi dei personaggi e delle trame che hanno segnato l’immaginario collettivo. Sarà un omaggio anche alla grazia senza tempo di icone come Audrey Hepburn, la cui presenza ha impreziosito capolavori cinematografici con colonne sonore indimenticabili. Un’occasione unica per gli amanti del grande cinema e della grande musica.

“The Beatles, la leggenda” è invece un tributo ai quattro ragazzi di Liverpool, al secolo John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Star. La locandina propone in particolare i più bei song di Lennon e McCartney: hit evocative come Eleanor Rigby, Strawberry fields, o trascinanti come Penny Lane, Obladi, oblada, Hey Jude, Get back; inni all’amore come She loves you e All you need is love, fino al canto soul di Let it be. Una full immersion in melodie e ritmi entrati nell’immaginario collettivo compongono un mosaico sonoro in cui non poteva mancare la struggente The long and winding road, ancora di McCartney, sorta di testamento spirituale e tempestoso canto del Cigno dei Fab Four.

Maggiori informazioni su teatromassimobellini.it.