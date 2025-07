Catania, pusher legato e torturato in una stalla abusiva per un debito di droga: arrestati tre uomini

StrettoWeb

Per un diverbio sul traffico di droga avrebbero sequestrato un uomo chiudendolo in una stalla abusiva e legandolo a una sedia, picchiandolo anche con un frustino, rasandogli i capelli e le sopracciglia. Per questo i carabinieri di Catania Fontanarossa hanno arrestato, su ordine del gip Cristian Rungo, 25 anni, Paolo Simone Scuderi, 35 anni e Orazio Guerino, 22 anni. La procura catanese ha ipotizzato il reato di tortura accolto dal gip.

Le indagini sono cominciate nel giugno scorso di giugno 2025 nel quartiere Villaggio Sant’Agata, area urbana in cui da anni si volge spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo il sequestro dello smartphone di Rungo, ai domiciliari per un altro procedimento, i carabinieri hanno acquisito dei video in cui si vedono gli atti di violenza risalenti al 29 maggio scorso recuperando altri frame che provano le violenze cui è stato sottoposta la vittima, che sarebbe un pusher, che sarebbe stata così punita per un presunto ammanco di denaro dopo lo spaccio di droga. I tre sono stati portati in carcere.