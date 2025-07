Catania, Montemagno riconfermato vicesegretario nazionale vicario di Forza Italia Giovani

StrettoWeb

L’azzurro Antonio Montemagno, consigliere metropolitano di Forza Italia a Catania, è stato nominato Segretario nazionale vicario di Forza Italia Giovani. La nomina è arrivato dal nuovo segretario nazionale Simone Leoni, che ha voluto al suo fianco il forzista, consigliere comunale a Caltagirone, nell’ambito della riorganizzazione della Segreteria nazionale del movimento giovanile di Forza Italia.

“La fiducia di Simone Leoni è di tutto il partito – dichiara Montemagno – mi riempie d’orgoglio e mi motiva a dare ancor di più in questo ruolo, quale cerniera fra I territori e Roma. Già negli ultimi due anni, al fianco dell’uscente segretario Stefano Benigni, abbiamo ricostruito un movimento giovanile che oggi gli altri partiti ci invidiano e che è un ulteriore elemento d’attrazione per Forza Italia. Grazie a Simone, andiamo avanti“.

Con questo incarico, si conclude per Montemagno l’esperienza da segretario FI Giovani per la Sicilia. “Anche nella nostra Isola abbiamo avuto un percorso entusiasmante e ricco di soddisfazioni – prosegue Montemagno – durante il quale il coordinamento regionale è diventato più vivo, attrattivo e radicato nei territori. Ora il testimone passa al neo segretario Fabrizio Tantillo, al nuovo vice Gorgui Diagne, e a tanti giovani azzurri in rampa di lancio, a cui va il mio affetto e i migliori auguri di buon lavoro. Avranno accanto un partito nazionale forte e credibile – conclude – in linea con quanto sta facendo il nostro leader Antonio Tajani“.