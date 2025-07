Catania, maxi operazione antimafia: 38 arresti contro il clan Santapaola-Ercolano

StrettoWeb

I carabinieri stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare del gip di Catania su richiesta della procura, che riguarda 38 persone appartenenti al clan mafioso Santapaola-Ercolano. In azione sono oltre 200 carabinieri del comando provinciale di Catania, con il supporto dei reparti specializzati dell’Arma, tra cui lo squadrone eliportato ‘Cacciatori di Sicilia’ e il 12esimo Nucleo elicotteri. L’inchiesta Naumachia ha portato alle ordinanze cautelari con l’accusa di associazione di tipo mafioso, oltre che per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, detenzione, porto e cessione di armi comuni e da guerra, ricettazione ed estorsione, aggravati dal metodo mafioso. L’operazione è in corso, oltre che nel capoluogo etneo, anche nelle province di Siracusa, Enna, Asti, Agrigento, Caltanissetta, Napoli, Pavia e Palermo. Ulteriori dettagli sull’operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà, alle ore 11 in Procura di Catania.