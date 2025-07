Catania, gattino intrappolato nel molo salvato dai sommozzatori dei vigili del fuoco

StrettoWeb

Sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti nel porto del capoluogo etneo per un intervento di salvataggio di un gattino che da giorni si trovava in un anfratto dove è ormeggiata l’unità navale Dattilo della Guardia costiera. Era in una posizione difficile da raggiungere, intrappolato al livello del livello del mare. Il Gatto, dopo essere stato salvato, è stato liberato.