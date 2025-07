Catania, i dipendenti di Gema puliscono Corso Sicilia: “rispettare gli spazi comuni” | FOTO

StrettoWeb

I dipendenti di Gema Spa, società che gestisce lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del comune di Catania, si sono adoperati nel ripulire Corso Sicilia, uno dei punti chiave della città siciliana. “In questi giorni caratterizzati da temperature particolarmente elevate, si invita la cittadinanza a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dell’ambiente urbano”, scrive sul proprio profilo social l’azienda Gema Spa.

“È fondamentale non abbandonare rifiuti né mozziconi di sigaretta negli spazi pubblici al fine di garantire decoro e vivibilità per tutti. La collaborazione di ciascuno è essenziale per una città più pulita e accogliente“, conclude l’azienda.