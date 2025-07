Il Catania prende un giovane difensore ed è pronta al colpo in attacco

StrettoWeb

Altro annuncio in entrata per il Catania, dopo quello dell’attaccante Rolfini di ieri. “Catania Football Club – si legge – comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Cesena FC il diritto alla prestazioni sportive del calciatore Simone Pieraccini, con opzione per l’acquisizione a titolo definitivo. Nato a Ravenna il 10 marzo 2004, il difensore è cresciuto calcisticamente nella società bianconera, con la quale ha conquistato una promozione in Serie B agli ordini di mister Toscano, disputando 24 gare e realizzando 2 reti; nella scorsa stagione, ha sommato le prime presenze tra i cadetti. Con il club romagnolo ha vinto nel 2024 anche la Supercoppa di Serie C e nel 2022, dopo aver ottenuto la promozione in Primavera 1, la Supercoppa Primavera 2″.

A questa ufficialità ne potrebbe seguire un’altra a breve, molto importante, che riguarda l’attacco. Mister Toscano conta di avere a breve la punta di diamante che possa sostituire degnamente il partente Roberto Inglese. I nomi che circolano con insistenza sono quelli di Francesco Forte e Leonardo Mancuso. Su quest’ultimo è arrivata la smentita da Mantova, mentre sull’ex Venezia pare esserci stata un’accelerata negli ultimi giorni. Dopo qualche annata altalenante tra B e C, e tra Benevento, Cosenza e Ascoli, lo Squalo conta di ritornare ai livelli della Laguna, magari rilanciandosi così come accaduto proprio a Inglese, in una piazza che sa sicuramente esaltare giocatori in cerca di riscatto.