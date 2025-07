Catania, bimbo di 4 mesi ricoverato con lesioni alla testa

StrettoWeb

E’ ricoverato con la prognosi riservata nel reparto di Pediatria dell’ospedale San Marco di Catania un bimbo di 4 mesi di Floridia con lesioni al capo che ieri sera è entrato in codice rosso nel nosocomio etneo dopo essere stato visitato al pronto soccorso dell’Umberto I di Siracusa. Secondo quanto si è appreso, il piccolo, che non è considerato in pericolo di vita, risponde alle sollecitazione dei medici e mangia regolarmente. La prognosi dovrebbe essere sciolta nelle prossime 24-48 ore. Sulle cause delle ferite alla testa del piccolo indagano i carabinieri della Tenenza di Floridia, coordinati dalla Procura di Siracusa, che sull’accaduto mantengono il più stretto riserbo.