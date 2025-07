Catania: auto si ribalta tra Motta Sant’Anastasia e Gelso, sul posto l’ambulanza

StrettoWeb

Un grave incidente stradale si è verificato poco fa tra Catania ed Enna, esattamente tra Motta Sant’Anastasia e Gelso. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata, in questa calda domenica di metà luglio. Sul posto un’ambulanza del 118, le forze dell’ordine, per i rilievi del caso, ed i vigili del fuoco. Il traffico sull’arteria è rallentato.