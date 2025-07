“Borghi e Monti d’aMare Festival 2025” inizia con il “Castroreale Jazz Festival 2025”

StrettoWeb

Un’apertura trionfale quella della rassegna “Borghi e Monti d’aMare Festival 2025”, predisposta e sostenuta dal Gruppo d’Azione Locale Tirrenico che ha debuttato con il Castroreale Jazz Festival, un evento con una sua forte e dinamica storicità e che, quest’anno, compie 25 anni di vita. Per 24 anni organizzata dalla Pro Loco Artemisia, in collaborazione con il Comune di Castroreale, oggi questa manifestazione dai toni internazionali viene inglobata nel cartellone della prima edizione di “Borghi e Monti d’aMare Festival 2025, con l’appoggio e sotto l’ala del GAL Tirrenico e inclusa nel progetto di Sviluppo Rurale. Nel portare avanti questo denso ed esteso contenitore, c’è l’ambizione da parte di tutti i protagonisti di favorire l’identità territoriale di tredici comuni in un Format collettivo che si orienta e si muove a Regia Gal Tirrenico.

Il successo dell’inaugurazione della 25esima edizione del Castroreale Jazz festival di domenica 27 luglio ha superato le più rosee previsioni. La straordinaria esibizione della pianista statunitense Rachel Z, accompagnata da Omar Hakim alla batteria e Jonathan Toscano al contrabbasso, ha motivato e trascinato il pubblico in una gremita Piazza Pertini, nel grembo del centro storico: è stato uno spettacolo coinvolgente e sofisticato. Adesso, si pensa alla data di giovedì 31 luglio, a partire dalle ore 18:30, con l’eccentrica Conturband, l’ensemble che promette di ritmare le piazze e le viuzze del borgo con energia e street jazz e con la potenza di 14 componenti.

Il sottotitolo della kermesse che “Tempo, Suoni e Territorio” è molto significativo e rispecchia ciò che i responsabili del Gal Tirrenico (il Presidente – prof. Carmelo Pietrafitta e il Direttore – arch. Roberto Sauerborn) hanno ideato di perseguire con la sinergia di tutte le Amministrazioni municipali aderenti: salvaguardare il patrimonio materiale, discutendo di paesaggio e ambiente, di arte e storia e di patrimonio immateriale che è dato dalle tradizioni. Questo Programma (PSR SICILIA 2014-2022, Misura 19 – sottomisura 19.2 – LEADER) ha messo in piedi un circuito di cultura con affascinanti soste, che sono fatte di racconti di esperti del territorio, di musica e concerti, di cucina dal vivo e di produttori di prodotti tipici e conoscenza dei luoghi.

Approfondimento culturale e musicale e degustazioni tipiche

Previsto per il 31 luglio il talk show alle 19.15, in Piazza delle Aquile, sul tema “Tempo, suoni e territorio: Genius Loci” che verrà mantenuto per tutte le tappe con la varietà geografica della sede ospitante e che a Castroreale avrà come relatori: Chiara Giuttari – Vicesindaco del Comune di Castroreale, prof.ssa Mariella Sclafani – Presidente Pro Loco “Artemisia” di Castroreale, dott.ssa Valentina Certo – Storica dell’arte e dottoressa di ricerca di UniME, dott.ssa Melina Trovato – Ufficio Turistico del Comune Castroreale e Roberto Sauerborn – Direttore Generale Gal Tirrenico; e ancora il Cooking Show a seguire, alle ore 20 .15, con il rinomato chef Tindaro Ricciardo che guiderà tutte le tappe all’insegna della tradizione siciliana che si veste di Tirreno in un mosaico di profumi e sapori in “11 BOCCONI”.

A condurre il dibattito e la performance dello chef è la giornalista Marcella Ruggeri. A fare gli onori di casa prima dell’inizio del concerto sempre intorno alle ore 21, il sindaco di Castroreale Giuseppe Mandanici. Gli stand di specialità agroalimentari allieteranno i convenuti ai grandi momenti di riflessione e di spettacolo rivolti allo specifico territorio che accoglie: qui saranno collocati da domani al 2 agosto (dai biscotti castriciani all’olio, dal formaggio ai grani antichi siciliani).

Verso quattro serate imperdibili del Festival

Dopo l’entusiasmante serata inaugurale e quella del 31 luglio, il Festival incalza con un programma ricco di talento e originalità ed il coordinamento del Gal assicura un ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti (la novità assoluta del 2025 e dell’unione dei Comuni):

1° agosto – Giambruno 4ET featuring Nicolas Folmer : il sassofonista siciliano insieme al trombettista francese per una serata di jazz contemporaneo.

– : il sassofonista siciliano insieme al trombettista francese per una serata di jazz contemporaneo. 2 agosto – Francesco Cafiso & Mauro Schiavone : il ritorno del grande talento siciliano del sax alto, in duo con il pianista Mauro Schiavone.

– : il ritorno del grande talento siciliano del sax alto, in duo con il pianista Mauro Schiavone. 3 agosto – Fabrizio Bosso Quartet: il celebre trombettista torinese chiuderà il festival con un’esibizione carica di lirismo ed energia.

Tutti i concerti si terranno in Piazza Sandro Pertini, con inizio alle ore 21.

Musica nelle stradine del borgo

Castroreale, uno dei borghi più belli d’Italia, fa da cornice al festival con la sua storia, le sue architetture e la magia delle sue piazze. Il Festival rappresenta una vera immersione sensoriale, dove il suono del jazz si fonde con il fascino secolare del sito storico.

Un invito al pubblico e ai media

L’Organizzazione, insieme alla Pro Loco Artemisia, invita cittadini, turisti, appassionati di musica e operatori culturali a partecipare numerosi alle prossime serate del Castroreale Jazz Festival 2025. Un’occasione per vivere il borgo attraverso la musica, l’arte e l’incontro.

Per raggiungere Castroreale e fruire dei parcheggi, consigliamo di percorrere la Sp 82 – Via Barcellona Castroreale (area Parcheggi Arena Castiglione) e la Sp 85 Porto Salvo – Castroreale (area Parcheggio Annunziata)

Le foto relative esclusivamente ai concerti della Pro Loco sono a cura di Ylenia Milici.