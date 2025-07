Castelbuono, il Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo” è un’istituzione di grande importanza

StrettoWeb

L’Ing. Francesco Cancellieri – Presidente di AssoCEA Messina APS- Il Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo” a Castelbuono è un’istituzione di grande importanza per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturale delle Madonie. È dedicato al medico e naturalista castelbuonese Francesco Minà Palumbo, una figura di spicco dell’Ottocento, considerato da molti il “Leonardo delle Madonie” per la sua vasta attività di studioso, scienziato, entomologo e illustratore scientifico.

Le Collezioni: Il museo custodisce le preziose collezioni create da Francesco Minà Palumbo tra il 1837 e il 1899. Queste raccolte sono il risultato di approfonditi studi condotti nel territorio delle Madonie e comprendono reperti di:

Flora: un ricco erbario con esemplari della vegetazione locale.

Fauna: collezioni zoologiche che documentano la biodiversità del territorio.

Geologia: reperti geologici che raccontano la storia del paesaggio madonita.

Preistoria e Storia: oggetti che testimoniano la presenza umana nel corso dei secoli.

Agricoltura e Industrie: testimonianze delle attività produttive del passato.

Oltre alle collezioni scientifiche, il museo ospita anche una prestigiosa biblioteca con oltre 3000 volumi e una ricca raccolta di opuscoli scientifici, oltre a un archivio contenente il carteggio e i manoscritti di Minà Palumbo. Si distingue anche per una raffinata iconografia naturalistica, con tavole illustrative realizzate dallo stesso Minà Palumbo.

La Sede: Il museo ha avuto diverse sedi nel corso della sua storia. Attualmente, e a partire da poco, si trova nei locali dell’ex convento di San Francesco, un chiostro cinquecentesco nel cuore del Parco delle Madonie.

Il Recente Rinnovamento: Il Museo Minà Palumbo ha recentemente subito un importante progetto di restyling e rinnovamento. A partire dal 19 luglio 2025, riapre al pubblico con un nuovo allestimento che mira a essere più accessibile, coinvolgente e tecnologicamente avanzato. L’obiettivo è valorizzare la ricchezza e la varietà delle collezioni, offrendo un’esperienza museale che dialoghi in modo più efficace con il territorio. Questo include pannelli e teche con apparati testuali e grafici accessibili, due diorami immersivi e una nuova app mobile per la visita.

Importanza: Il museo rappresenta un potente strumento di divulgazione scientifica e di educazione ambientale, fondamentale per la comprensione delle problematiche attinenti al Parco delle Madonie. Consente di approfondire la conoscenza della straordinaria biodiversità di questa area, una delle zone a più elevata biodiversità dell’area mediterranea.

Orari di Apertura (a partire dal 19 luglio 2025):

Martedì – Domenica: 9:30 – 13:00 e 15:30 – 19:00

Lunedì: Chiuso

Se ti trovi a Castelbuono, il Museo Minà Palumbo è sicuramente una tappa da non perdere per immergerti nella storia naturale e scientifica delle Madonie!

Per saperne di più

Francesco Minà Palumbo (Castelbuono, 10 marzo 1814 – Castelbuono, 12 marzo 1899) è stato un medico, naturalista e illustratore italiano, una figura di spicco dell’Ottocento, spesso definito il “Leonardo delle Madonie” per la vastità dei suoi interessi e dei suoi studi.

Formazione e Carriera: Minà Palumbo nacque a Castelbuono da una famiglia di artigiani benestanti. Ricevette i primi insegnamenti da due zii sacerdoti, in particolare da don Domenico, fratello della madre. Nel periodo napoletano, acquisì tecniche di tassidermia e iconografia, che si rivelarono fondamentali per la sua attività di illustratore scientifico.

Contributi Scientifici e Opere: Fu un ricercatore instancabile e un prolifico autore, con oltre 400 pubblicazioni nel corso della sua vita. I suoi studi spaziavano su molteplici discipline scientifiche e naturalistiche, con un focus particolare sul territorio delle Madonie, di cui fu un profondo conoscitore e divulgatore. Tra i suoi principali contributi si ricordano:

Botanica: La sua “Introduzione alla Storia Naturale delle Madonie” del 1843 lo consacrò come studioso della natura del suo territorio. Realizzò un ricco erbario e scambiò campioni di piante con i maggiori scienziati del suo tempo, come Parlatore, a cui inviò 1168 campioni di piante delle Madonie per l’Erbario centrale nazionale di Firenze.

Zoologia: Si dedicò allo studio della fauna locale, pubblicando opere come il “Catalogo degli uccelli delle Madonie” (1853, 1859) e il “Catalogo dei Mammiferi della Sicilia” (1868). Contribuì anche alla conoscenza di insetti (lepidotteri) e molluschi.

Geologia e Paletnologia: Si occupò anche di geologia e preistoria, come testimoniato da “L’età della pietra nelle Madonie” (1898) e “Paletnologia sicula delle armi in pietra raccolte in Sicilia” (1869).

Agricoltura: Fu un teorico della necessità di un’esplorazione sistematica delle scienze naturali e contribuì alla diffusione del sapere e dei progressi nelle discipline agrarie. Tra i suoi scritti si annoverano “Apicultura. Istruzioni per gli agricoltori siciliani” (1855), “Proverbi Agrarj” (1853–1855) e “Monografia botanica e agraria sulla coltivazione dei pistacchi in Sicilia” (1882).

Iconografia Naturalistica: Realizzò numerose tavole illustrative, molte delle quali sono conservate nel museo a lui dedicato, che sopperiscono alla dispersione di alcuni esemplari di animali che aveva imbalsamato. L’opera “Iconografia della Storia Naturale delle Madonie” è stata pubblicata postuma nel 2011.

Etnologia: Collaborò anche con Giuseppe Pitrè, fornendo dati scientifici su usi, costumi, tradizioni, malattie, feste e proverbi locali.

Eredità e Riconoscimenti: Minà Palumbo fu un pioniere nella ricerca scientifica e un punto di riferimento per la conoscenza della biodiversità delle Madonie, ponendo le basi per la nascita dell’attuale Parco delle Madonie. Morì a Castelbuono il 12 marzo 1899, compianto dalla comunità locale e scientifica, in fama di filantropo e studioso. A lui è dedicato il Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo” a Castelbuono, che custodisce le sue preziose collezioni e la sua vasta biblioteca. Ancora in vita, Castelbuono gli intitolò una delle sue principali piazze. Diverse specie animali e vegetali sono state dedicate a Lui, in suo onore.