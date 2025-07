Cassazione annulla le condanne all’ergastolo per l’omicidio Mignano: clamorosa svolta nel processo al clan Mazzarella-D’Amico

StrettoWeb

La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, in accoglimento dei ricorsi proposti da Ariosto Pasquale (difeso dall’ avv. Dario Vannetiello), Terracciano Ciro Rosario (difeso dagli avv.ti Leopoldo Perone e Valerio Vianello), Luongo Umberto (difeso dagli avv.ti Alessandro Pignataro e Valerio Spigarelli), Salomone Giovanni (difeso dall’avv. Saverio Senese), nonostante il Procuratore Generale avesse chiesto il rigetto di tutti i ricorsi, ha annullato la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Mignano Luigi e per il tentato omicidio di Mignano Pasquale, fatti avvenuti in data 09.04.2019.

La decisione fu assunta dal giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli in data 08.09.20. La azione di sangue fu commessa per agevolare il clan Mazzarella-D’amico, al fine di imporsi sul clan Rinaldi.

La sentenza emessa dalla Suprema Corte, seppur relativa al solo trattamento sanzionatorio, è clamorosa in quanto è stata preceduta da altro annullamento della condanna all’ergastolo, avvenuto con la decisione del 14.12.23 assunta dalla prima sezione della Suprema Corte. Dopo il deposito della motivazione, dovrà avere luogo il terzo giudizio di appello presso diversa sezione della Corte di assise di appello partenopea.