Carabinieri Calabria e università insieme per la formazione: conferenze su cybersicurezza, AI e lotta alle mafie

Il Comando Legione Carabinieri Calabria, nell’ottica di promuovere l’elevazione culturale e professionale dei militari dei Comandi Provinciali di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia e degli Uffici legionali, ha avviato una proficua collaborazione con gli atenei calabresi, per organizzare una serie di conferenze su tematiche di interesse istituzionale.

Recentemente, presso la sede del Comando Legione Carabinieri a Catanzaro, si sono svolti 4 incontri con docenti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro e dell’Università della Calabria di Rende su tematiche quanto mai attuali, a cui hanno partecipato numerosi militari provenienti dai vari Comandi della Calabria. In particolare, con i docenti dell’Università della Calabria di Rende si sono tenute le conferenze sul tema: “Intelligence. Minacce emergenti e nuove tecnologie”, a cura del Prof. Mario Caligiuri, “Cybersicurezza. Rischi attuali e futuri” a cura del Prof. Andrea Pugliese e “Intelligenza artificiale. Prospettive e disciplina giuridica”, a cura dei Prof. Francesco Scarcello e Flavio Vincenzo Ponte. Invece, la Professoressa Maria Grazia Vaccaro, dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, ha tenuto una conferenza dal titolo “Psicologia nel contesto giuridico: riferimenti teorici e pratici per gli operatori delle Forze dell’Ordine”. Questi incontri, fortemente voluti dal Comandante della Legione, Generale di Brigata Riccardo Sciuto, contribuiscono non solo a rafforzare le competenze tecniche e culturali dei Carabinieri, ma sono un’opportunità di confronto su tematiche di interesse istituzionale. L’ampia partecipazione e il numero significativo di domande poste dai partecipanti testimoniano il forte coinvolgimento e la rilevanza degli argomenti trattati.

Sono stati già programmati ulteriori incontri con docenti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, in particolare con il Prof. Francesco Siracusano, che terrà una conferenza sulle “Criticità applicative degli strumenti di contrasto alle organizzazioni mafiose” e con la Prof.ssa Isabella Aquila sulla “Traumatologia forense” e ne seguiranno altri, coinvolgendo professionisti della regione.

L’interazione tra il Comando Legione Carabinieri Calabria e il mondo accademico conferma un modello virtuoso di sinergia tra Istituzioni al servizio delle comunità.