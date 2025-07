Dal Canada alla Sicilia, ora è ufficiale: il Paternò cambia proprietà e passa a un magnate del petrolio

StrettoWeb

Notizia già ufficiosa da qualche giorno, ora è diventata ufficiale: il Paternò cambia proprietà e passa al magnate canadese del petrolio Yahya Kirdi. “Il Paternò Calcio – si legge nella nota della società – comunica ufficialmente il passaggio di proprietà al nuovo presidente Yahya Kirdi che ha rilevato il 100% della società. Per il club rossazzurro si tratta di un nuovo capitolo di storia in vista del prossimo e ormai imminente campionato di Serie D”.

La felicità del presidente uscente

“Oggi si chiude una straordinaria pagina di storia del Paternò Calcio – spiega il Presidente Ivan Mazzamuto -, sancito negli anni dal ritorno in Serie D e dalla vittoria di 1 Coppa Italia regionale di Eccellenza ed 1 Coppa Italia Nazionale, che rimarranno per sempre nei nostri ricordi. Non posso nascondere ne un pizzico di emozione né un po’ di commozione ripercorrendo le stagioni in rossazzurro uniche sia per me che per il mio entourage che ha lavorato con dedizione, passione e professionalità. Ringrazio tutti coloro che ci sono stati accanto, soprattutto i veri tifosi del Paternò Calcio, che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Do il mio benvenuto al neo presidente Yahya Kirdi e al suo nuovo gruppo dirigenziale, sperando di vedere presto il nostro Paternò nelle categorie che questa piazza merita”.

Chi è Yahya Kirdi, l’uomo che tentò di acquistare il Liverpool

Nato ad Aleppo (in Siria) da genitori turchi, ha vissuto sin da subito in Canada. Magnate del petrolio con base commerciale a Dubai, da anni e anni prova a entrare nel mondo del calcio dalla porta principale. Nel 2010, addirittura, provò ad acquistare il Liverpool. Nel 2017, invece, diventò presidente dei maltesi del Naxxar Lions, ma l’esperienza fu breve (solo due anni). Corteggiava già l’Italia da un po’, dal momento che aveva provato ad avvicinarsi a Vicenza e Spal, ma senza fortuna. Ora l’ufficialità a Paternò, dove c’è curiosità di capire come si muoverà la nuova proprietà.