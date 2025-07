“Camper in viaggio” su Rai1 fa tappa in Calabria alla scoperta delle bellezze

StrettoWeb

Nuova avventura per Alessia Mancini e Tinto nell’estate di Camper in viaggio, dal 21 al 25 luglio alle 11.30 su Rai 1. Questa volta i due conduttori arrivano in Calabria, alla scoperta della Costa degli dei, il tratto di costa della provincia di Vibo Valentia, così chiamata poiché secondo la leggenda la straordinaria bellezza naturalistica della zona spinse gli dei a sceglierla come loro dimora.

Nella prima puntata, Alessia e Tinto accompagnati dai camperisti Eleonora e Damiano, faranno tappa a Tropea, la meta calabrese preferita dai turisti provenienti da ogni parte del mondo, conosciuta anche come la “perla del tirreno” per le sue acque cristalline e i panorami mozzafiato. Mentre Alessia si addentrerà tra i vicoli del borgo alla scoperta della storia e delle tradizioni, Tinto si tufferà nelle acque limpide della grotta dello scheletro, per poi rifocillarsi con alcuni assaggi di piatti della tradizione che vedono protagonista la cipolla rossa di tropea igp.

La settimana proseguirà con i conduttori-viaggiatori in arrivo a Pizzo. Qui Alessia e Tinto si immergeranno nel mondo delle vecchie tonnare e della pesca del tonno, tra degustazioni, racconti dell’antica pratica della mattanza e nuove prospettive di pesca sostenibile. Alessia potrà poi finalmente compiere la “dolcissima” missione affidatale dal professore Broccoli: assaggiare il famoso tartufo di pizzo.

Nei giorni successivi, trascorsi tra trekking, snorkeling, parasailing e danze popolari, Alessia si dirigerà alla volta di un’antica peschiera romana a largo di Briatico, mentre Tinto visiterà gli spazi ottocenteschi di un casale contadino realizzato in “bresta”: mattoni ottenuti con l’impasto di sola terra e paglia. La settimana calabrese si concluderà a Capo Vaticano, il celebre promontorio che con le sue rocce imponenti raggiunge gli oltre 120 metri sopra il livello del mare. “Camper in viaggio” da una idea di Angelo Mellone e Marco Zampetti, conducono Tinto e Alessia Mancini con la partecipazione di Umberto Broccoli. Un programma di Giuseppe Raffo e di Andrea Caterini, Alessandra Curia, Valeria Botta, Francesco Lucibello, Angelica Marotta, Domenico Nucera, Isabella Perugini, Marta Saviane, Marco Zampetti. Capo progetto Ivano Servi, a cura di Valentina Loreto, Produttore esecutivo Alessandra Badioli e Alessandro Rossi. Regia di Ciro D’Aniello.