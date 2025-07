Come opere in un museo: la splendida campagna promozionale dei geositi dell’Aspromonte Geopark | FOTO

StrettoWeb

A partire dal 14 luglio 2025, le immagini degli straordinari siti geologici e paesaggistici dell’Aspromonte Geopark saranno le protagoniste di una mirata campagna promozionale, fortemente voluta dal commissario straordinario Renato Carullo e dal Direttore Sabrina Scalera. Lo slogan scelto, per dare una forte identità all’operazione, è “Aspromonte Geopark, una bellezza di pura geologia” e campeggerà al di sotto delle splendide fotografie dei siti maggiormente rappresentativi del Geoparco, incorniciate come quadri, illuminati da faretti, all’interno di una galleria d’arte.

I geositi selezionati per rappresentare il Geoparco sono tanti ma i più rappresentativi sono Santa Maria Dei Tridetti a Staiti, Tre Pizzi a Ciminà, Pietra Cappa, l’Asceterio Delle Rocce Di San Pietro, il Centro Storico di Gallicianò, la Fiumara Amendola, Gambarie, la Valle Del Tuccio, la Rocca Del Lupo, le Dolomiti Del Sud di Canolo.

Il progetto promozionale è stato concepito in più step. Dopo una campagna outdoor realizzata l’anno scorso in Sicilia e in tutte le provincie vicine a Reggio Calabria, con video e affissioni, quest’anno si punta al territorio della provincia reggina, al fine di sfruttare al massimo la presenza di turisti italiani e stranieri che stanno visitando la città grazie alle nuove e numerose tratte aeree gestite da Ryanair. Ricordiamo, infatti, che l’aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria risulta essere al primo posto in Italia per tasso di crescita percentuale.

Nello stesso aeroporto verrà continuamente proiettato, sugli schermi, un video di 15 secondi con le immagini più rappresentative del Geoparco. In città, dunque, dal 14 luglio, vedremo le più belle location del Geoparco sulle pensiline e le paline del servizio autobus nelle zone più importanti del movimento turistico, come il Lungomare, Via Romeo, Viale Zerbi e tutti gli altri punti strategici vicini al Museo Archeologico, dove puntualmente passeggiano i turisti.

Inoltre, dal 14 al 29 luglio e dall’11 al 27 agosto, le immagini del geosito delle Caldaie del Latte di Roghudi campeggeranno, con un grande banner di 10×5 mt, sulla postazione promozionale situata presso la sopraelevata del porto di Reggio. Fuori città le affissioni riguarderanno località balneari come Scilla, Bagnara e Locri, ed importanti punti di arrivo turistico come gli imbarchi e il piazzale della stazione di Villa San Giovanni.