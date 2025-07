A Camini e Riace l’evento “Generazioni in dialogo” | PROGRAMMA

StrettoWeb

“Un’intera giornata per costruire ponti tra generazioni, culture e storie. Il 10 luglio, a partire dalle ore 10:00 a Camini, si terrà l’iniziativa “Generazioni in Dialogo”, promossa dallo SPI CGIL Area Metropolitana di Reggio Calabria e dalla CGIL Metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con le comunità locali“. Comunica in una nota il Segretaria Generale Mimma Pacifici. “Sarà un momento di incontro tra studenti, pensionati, migranti e cittadini: un’opportunità per raccontare il passato, costruire il presente e immaginare insieme il futuro. L’evento si articolerà – aggiunge – attraverso attività di ascolto, memoria, creatività e socialità, con l’obiettivo di valorizzare le esperienze di accoglienza, rigenerazione e partecipazione che fanno di Camini e Riace due luoghi simbolici e reali di trasformazione.”

Il programma a Camini prevede:

Cerchio del dialogo

Camini si racconta

Passeggiata nei luoghi della rigenerazione

Laboratorio creativo intergenerazionale

Mostra fotografica e racconti dei partecipanti

Merenda sociale con prodotti del territorio

La giornata si concluderà a Riace, alle ore 21:30 presso l’Anfiteatro, con il concerto di Daniele Silvestri, nell’ambito dei Giochi antirazzisti: un evento aperto alla cittadinanza, per celebrare con la musica i valori dell’inclusione, della solidarietà e dell’antirazzismo.

“Unire le generazioni per unire le comunità: questo il filo conduttore della giornata, che vuole essere – chiosa il Segretario Generale Mimma Pacifici – anche un invito a costruire insieme spazi di giustizia sociale, diritti, dignità e futuro“.