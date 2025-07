Cambio al vertice della Stazione Elicotteri di Catania: il capitano Leoni cede il comando ad Andrea Borgh

StrettoWeb

Mercoledì 23 luglio 2025, alle ore 09.30, il capitano di vascello Riccardo Leoni cederà il comando della Stazione Elicotteri di Catania (MARISTAELI) al capitano di vascello Andrea Borgh, in una cerimonia presieduta dal Comandante delle Forze Aeree (COMFORAER) della Marina Militare, contrammiraglio Giancarlo Ciappina.

La Stazione Elicotteri di Catania, fondata nel lontano 1963, per la posizione geografica e per le potenzialità operative derivanti dagli assetti presenti, rappresenta un punto di riferimento per le attività che la Marina Militare, componente marittima della Difesa, svolge a tutela della sicurezza delle linee di comunicazione marittima nel Mediterraneo centrale.

Costituiscono parte integrante della Stazione Elicotteri di Catania il 2° ed il 3° Gruppo Elicotteri, rispettivamente operanti gli elicotteri SH-212 ed EH-101.

NOTA PER I CAPO REDATTORI

I giornalisti e le troupe televisive che desiderino documentare l’evento potranno accreditarsi, indicando nome, cognome, testata, numero tessera d’iscrizione all’albo dei giornalisti, estremi del documento d’identità e numero di cellulare, via e-mail, entro le ore 12.00 di martedì 22 luglio 2025, a:

Stazione Elicotteri Marina Militare di Catania e-mail: [email protected]

L’accesso del personale autorizzato avverrà dall’ingresso principale della Stazione Elicotteri MM di Catania XIII Strada Zona Industriale Pantano D’Arci – Stradale Primosole 8, il 23 luglio 2025 entro le ore 09.00.

Approfondimenti:

La Stazione elicotteri di Catania con i suoi Gruppi di Volo dipendenti è stata coinvolta in tutte le principali operazioni cui ha preso parte la Marina Militare; i suoi elicotteri sono uno strumento di difesa della flotta, indispensabile per estenderne il raggio d’azione e proiettarne le capacità operative sul mare e dal mare e per garantire sul territorio le attività concorsuali in supporto alla popolazione.

La Stazione Elicotteri di Catania è, inoltre, un punto di riferimento internazionale anche per la formazione e l’addestramento. Il Centro di Formazione Equipaggi di Volo è il cuore della preparazione tecnica e operativa della Marina Militare che forma, ogni anno, circa 200 militari, seguendo un programma altamente specializzato che rispetta i più alti standard di sicurezza ed efficienza, garantendo che le operazioni di volo siano sempre eseguite nel massimo rispetto delle normative e delle tecniche più avanzate.