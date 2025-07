Callipo Group rinnova la concessione demaniale nel Porto di Gioia Tauro

StrettoWeb

È una reciproca conferma di stima e fiducia quella che stamattina ha visto registrare il rinnovo della concessione alla società Callipo Group srl, che continua a scegliere il porto di Gioia Tauro, primo scalo di transhipment d’Italia e tra i maggiori del Mediterraneo, quale porta di accesso al mercato globale. Seduti allo stesso tavolo il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, e il presidente della Callipo Group srl, Pippo Callipo, a suggellare un proficuo rapporto nato nel 2018, quando la storica azienda calabrese, leader nella produzione di tonno pinna gialla, firmò la licenza di subingresso in una zona di demanio marittimo all’interno dell’ambito portuale di Gioia Tauro.

In seguito al parere positivo del Comitato di gestione alla domanda di rinnovo presentata dalla Callipo Group, la concessione avrà una durata ventennale con scadenza fissata al 15 settembre 2044 a decorrere dal 16 settembre 2024 (decorrenza in continuità alla Licenza di subingresso del 2018) allo scopo di realizzare una piattaforma logistica fredda, organizzata in 24.130 metri quadrati, destinati a capannone, dotato di celle frigorifero, con annesse aree esterne asservite.

La soddisfazione di Andrea Agostinelli

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente Andrea Agostinelli, che ha voluto dare rilievo ad “un’attività – ha detto – che, oltre all’alto significato commerciale, è motivo di orgoglio per tutto ciò che rappresenta, un’azienda di rilevanza nazionale, presente nel mercato italiano ed estero. Si tratta di un importante insediamento produttivo – ha aggiunto – motivo di pregio per l’intera Calabria, grazie anche ai valori sociali e civili sempre portati avanti dal suo patron Pippo Callipo e coerentemente seguiti dalla sua famiglia aziendale, che certamente avrà ulteriori risvolti occupazionali anche nel porto di Gioia Tauro”.