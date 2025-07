Calendario Serie A3 2025-2026: la Domotek parte in trasferta! Tutte le date dei match

StrettoWeb

Siamo in piena estate e nel bel mezzo del volley mercato, la Domotek Volley ha svelato un colpo dopo l’altro in due settimane parecchio bollenti fra acquisti e addii. Il direttore sportivo Cesare Pellegrino ne è convinto: il roster che l’anno scorso ha raggiunto le semifinali dei Playoff è stato rafforzato. I reggini non sono più la cenerentola del campionato ma partono fra le principali candidate alla promozione.

Oggi una data importante, quella nella quale è stato svelato il calendario di Serie A3 2025-2026. La Domotek Volley Reggio Calabria è stata inserita nel girone blu che, a differenza della passata stagione conterrà 10 squadre. Niente turni di riposo quindi e un calendario un po’ più snello rispetto al tour de force dell’anno scorso con diverse partite anche durante le feste natalizie.

Capitan Laganà e compagni esordiranno in trasferta, il 26 ottobre, in casa di Galatone. La prima gara casalinga sarà, invece, il 2 novembre contro Castellana Grotte. La regular season si chiude il 15 marzo 2026 a Lecce.

Il calendario della Serie A3 Girone Blu 2025/2026

1ª Giornata – and. 26 ottobre 2025 / rit. 4 gennaio 2026

Gioia del Colle-Napoli

Sabaudia-Terni

Castellana Grotte-Lecce

Campobasso-Modica

Galatone-Domotek Volley RC

2ª Giornata – and. 2 novembre 2025 / rit. 18 gennaio 2026

Domotek Volley RC -Castellana Grotte

-Castellana Grotte Modica-Galatone

Lecce-Gioia del Colle

Napoli-Sabaudia

Terni-Campobasso

3ª Giornata – and. 9 novembre 2025 / rit. 25 gennaio 2026

Modica- Domotek Volley RC

Sabaudia-Castellana Grotte

Campobasso-Gioia del Colle

Galatone-Lecce

Terni-Napoli

4ª Giornata – and. 16 novembre 2025 / rit. 1 febbraio 2026

Domotek Volley RC-Campobasso

Gioia del Colle-Sabaudia

Lecce-Terni

Castellana Grotte-Modica

Napoli-Galatone

5ª Giornata – and. 23 novembre 2025/ rit. 8 febbraio 2026

Modica-Lecce

Sabaudia- Domotek Volley RC

Campobasso-Napoli

Galatone-Gioia del Colle

Terni-Castellana Grotte

6ª Giornata – and. 30 novembre / rit. 15 febbraio

Domotek Volley RC -Napoli

-Napoli Gioia del Colle-Terni

Lecec-Campobasso

Sabaudia-Modica

Castellana Grotte-Galatone

7ª Giornata – and. 7 dicembre 2025 / rit. 22 febbraio 2026

Gioia del Colle-Modica

Napoli-Lecce

Campobasso-Castellana Grotte

Galatone-Sabaudia

Terni-Domotek Volley RC

8ª Giornata – and. 14 dicembre 2025 / rit. 1 marzo 2026

Domotek Volley RC -Gioia del Colle

-Gioia del Colle Modica-Terni

Sabaudia-Lecce

Castellana Grotte-Napoli

Galatone-Campobasso

9ª Giornata – and. 21 dicembre 2025 / rit. 15 marzo 2026