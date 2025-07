Calenda in Calabria: “Occhiuto fa il bullo, la Regione non procede su nulla”

StrettoWeb

“Torno in Calabria molto spesso. Mi sembra che la Regione non proceda su niente: la questione sanitaria è drammatica, lo abbiamo visto nelle ultime ore, e non si va avanti. Sul trasporto pubblico locale non succede niente. Con il governatore Occhiuto, ho pure cercato di fare un punto, ma evidentemente è troppo impegnato, tanto che riesco a parlare più con la Meloni che con lui ma perché è molto più importante della Meloni. Do un consiglio ad Occhiuto: se fai troppo il bullo, finisce che prima o poi ti fai male”. E’ quanto ha affermato Carlo Calenda oggi a Lamezia Terme per inaugurare la sede della segreteria regionale di Azione.

“Noi vogliamo fare un lavoro serio”

“L’obiettivo di Azione – ha aggiunto – è di fare un lavoro serio anche molto obiettivo. Se ci sono cose buone che il governo fa noi lo ammettiamo sempre. Se, viceversa, non ci sono, spingiamo sempre. Io, per esempio, continuo a dire che il lavoro che Occhiuto sta facendo sulla sanità e sul trasporto pubblico locale non è sufficiente e siccome il compito prioritario della Regione è la Sanità, si deve dare una mossa”, conclude Calenda.