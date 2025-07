Palermo, Inzaghi sistema le fasce: arriva un gran colpo dalla Serie A! E non solo…

StrettoWeb

L’arrivo di Filippo Inzaghi ha portato grande entusiasmo a Palermo. La piazza siciliana, una delle più calde e blasonate dell’intero Sud Italia calcistico, ha grande voglia di giocare una stagione da protagonista dopo qualche anno passato fra luci e ombre e, soprattutto, senza aver centrato il tanto atteso ritorno in Serie A. Il City Group ha deciso di puntare forte su ‘Superpippo’, allenatore top per la categoria e che sa già come si arriva al piano di sopra, lo ha dimostrato più volte, l’ultima con il Pisa nella passata stagione.

Il Palermo di Inzaghi vuole essere la squadra da battere. E per farlo dovrà giocare da protagonista sul mercato, prima ancora che in campo. In questo senso, l’arrivo di Tommaso Augello è un grande punto esclamativo. Il terzino sinistro, svincolatosi dal Cagliari dopo un’ottima stagione da 7 assist in 38 presenze con i quali ha contribuito alla salvezza dei sardi. Un giocatore che, ancora 30enne, potrebbe tranquillamente giocare in Serie A ed è un lusso per la cadetteria.

E non sarà il solo. Secondo la “Gazzetta dello Sport, è in fase di conclusione la trattativa che porta al ritorno a Palermo di Salvatore Elia, già visto con la maglia rosanero nella stagione 2022-2023 (3 gol in 10 presenze). Elia, esterno di destra, cresciuto nel florido vivaio dell’Atalanta, ha sfiora la promozione con lo Spezia l’anno scorso siglando 2 gol in 31 partite.