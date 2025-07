Juventus, non solo David! Restyling offensivo: 2 big nel mirino e 2 in uscita

StrettoWeb

Dopo l’uscita dal Mondiale per Club per mano del Real Madrid e aver ordinato il ‘liberi tutti’ ai calciatori, sfiancati da una stagione lunga ed estenuante, la Juventus si è tuffata a capofitto sul mercato. Subito un rinforzo offensivo per Igor Tudor: Jonathan David, svincolatosi dal Lille, ha firmato con i bianconeri rimpolpando un attacco che fra incertezze e possibili cessioni, ad oggi, conta praticamente solo su di lui come riferimento centrale.

Ed è per questo che la Juventus sta valutando attentamente alcuni rinforzi proprio in zona offensiva: almeno uno al centro, almeno un altro sulle fasce. Due colpi ai quali potrebbero corrispondere altrettante partenze.

Calciomercato Juventus: Osimhen e Sancho nel mirino

Non è un mistero che la Juventus abbia messo Victor Osimhen in cima alla lista delle proprie preferenze. In rotta con il Napoli già dalla passata stagione, trascorsa al Galatasaray da ‘esiliato’, il bomber nigeriano ha una clausola da 75 milioni di euro valida per l’estero che nessuno vuole pagare. Il motivo? Va in scadenza la prossima estate e già da gennaio potrebbe accordarsi a zero. Il Napoli ha bisogno di cederlo ora per evitare di perderlo senza guadagnarci nulla ma sa che potrà guadagnare meno della clausola prevista.

La Juventus cucina la trattativa a fuoco lento, attende di capire quanto sia il margine trattabile, valuta intanto Kolo Muani, già visto in bianconero, magari con un altro prestito dal PSG, per poi pensare di assicurarsi Osimhen gratis a gennaio in caso di mancato accordo estivo. A proposito di estate, se la trattativa dovesse decollare entro agosto, l’eventuale cessione di Vlahovic (circa 30 milioni, occhio al Milan sul calciatore) potrebbe finanziare buona parte del colpo.

Sull’esterno occhi puntati su Jadon Sancho del Manchester United che il Chelsea non ha riscattato. L’intesa con i “Red Devils” sarebbe su una base di 25 milioni più bonus con lo United interessato anche a Douglas Luiz, eventuale contropartita. Più complicato accordarsi con il calciatore al quale i bianconeri propongono circa 6 milioni di ingaggio, gli stessi di David. Casualmente, i due guadagnerebbero l’intero ammontare (12 milioni) che oggi percepisce Dusan Vlahovic, destinato all’addio anche per ragioni economiche.

E non sarebbe il solo. Dovesse arrivare Sancho, i bianconeri potrebbero dire addio a Nico Gonzalez finanziando, anche in questo caso, l’arrivo dell’esterno inglese.