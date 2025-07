Calcio sotto shock, incidente gravissimo: è morto Diogo Jota, attaccante del Liverpool

StrettoWeb

Mondo del calcio sotto shock: è morto Diogo Jota. Il giovane attaccante del Liverpool, 28 anni, è deceduto in un incidente stradale in Spagna. La notizia è stata riportata da alcuni media portoghesi e poi confermata da “Marca” e dal “Daily Mail”. Jota, secondo quanto riferito, viaggiava in auto con il fratello André, anche lui calciatore di 26 anni. L’incidente è avvenuto sulla A-52, nella provincia di Zamora.

I servizi di emergenza della regione di Castiglia e León hanno confermato l’incidente. “La sala operativa dell’1-1-2 Castiglia e León ha ricevuto diverse chiamate che segnalavano un incidente stradale al km 65 della A-52, nel comune di Cernadilla, Zamora. È stato segnalato che un’auto è rimasta coinvolta in un incidente e il veicolo è andato a fuoco“, si legge in un comunicato.

L’1-1-2 ha informato la Polizia Stradale di Zamora, i Vigili del Fuoco del Consiglio Provinciale di Zamora e il Centro di Coordinamento delle Emergenze (CCU) di Sacyl dell’incidente. Da lì, sono stati inviati sul posto un’Unità di Emergenza Medica (UME) e il personale medico di assistenza primaria (MAP) del Centro Sanitario di Mombuey, che hanno confermato il decesso di due persone sul posto.

L’auto su cui viaggiavano i due ragazzi, secondo i testimoni, avrebbe preso fuoco dopo l’incidente. La tragica notizia arriva appena due settimane dopo che Jota ha sposato la sua compagna di lunga data Rute Cardoso a Porto.