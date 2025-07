Calcio, Eccellenza: il Cittanova si iscrive al campionato, ma il futuro societario resta incerto

StrettoWeb

Primo passo compiuto, ma strada ancora in salita. Il Cittanova Calcio ha comunicato di essersi iscritto al prossimo campionato di Eccellenza, tuttavia il futuro societario resta ancora incerto. “Il Cittanova Calcio comunica alla cittadinanza e ai propri tifosi che, grazie a un’importante azione congiunta che ha coinvolto il Sindaco Domenico Antico, il dirigente uscente Enzo Condomitti e l’imprenditore Vito Cento, coadiuvato dall’ingegnere Arcangelo Sicari e altre due persone da sempre vicini alle sorti del calcio Cittanovese, la squadra è stata regolarmente iscritta al campionato di Eccellenza 2025-2026. Tale risultato è stato raggiunto con determinazione e spirito di collaborazione, salvaguardando una storia sportiva profondamente radicata nel cuore della nostra comunità”, si legge in una nota ufficiale.

“Tra le situazioni risolte in extremis, vogliamo sottolineare il gesto di grande responsabilità e attaccamento alla maglia del preparatore Quattrone, che ha dimostrato professionalità mettendo da parte interessi personali per il bene collettivo. Nonostante questo importante traguardo, il percorso di ricostruzione resta lungo e complesso, tra cui la necessità di definire con chiarezza l’organigramma societario. Queste difficoltà pesano sulla stabilità della società, mettendo a dura prova il gruppo che ha scelto di impegnarsi per il rilancio del calcio cittanovese. Lo scoraggiamento cresce e l’entusiasmo rischia di affievolirsi se non verranno garantiti supporto e collaborazione”.

“Il Cittanova Calcio è oggi in un momento delicato, sospeso tra la volontà di rinascita e la consapevolezza delle proprie fragilità. È indispensabile che tutta la comunità – tifosi, volontari e appassionati – continui a sostenere questa battaglia con coraggio e determinazione. A tal proposito, a breve verrà convocata un’assemblea pubblica rivolta a forze imprenditoriali, tifosi, cittadini e tutti coloro che hanno a cuore le sorti del Cittanova Calcio, con l’obiettivo di coinvolgere nuove energie e risorse nella costruzione di un progetto solido e condiviso. Invitiamo tutti a rimanere uniti e a contribuire affinché la fiammella del Cittanova Calcio non si spenga mai” si chiude la nota.