Calanna, il Presidente del Consiglio Comunale Marcianò nuovo Commissario cittadino della Lega

Il Presidente del Consiglio Comunale di Calanna Michele Marcianò nominato nuovo Commissario cittadino della Lega Calabria. Queste le Sue prime dichiarazioni dopo la nomina ricevuta: “sono orgoglioso di aver ricevuto questo importante riconoscimento del partito nel quali milito da diverso tempo con grande orgoglio ed entusiasmo. Il lavoro che stiamo portando avanti sul territorio con la guida saggia e attenta del Consigliere Regionale e Commissario Giuseppe Mattiani è davvero rilevante. Il partito, grazie al Suo impegno, si sta radicando su tutto il territorio reggino e sta diventando un vero e proprio punto di riferimento perché i cittadini vedono in noi una forza politica credibile e attenta ai bisogni delle comunità locali. La sfida per il futuro consiste proprio nel cercare di dare maggiore credibilità alla politica e far riaffezionare, così, i calabresi delusi a questo nostro modo di approcciare l’impegno pubblico e sociale”.

La soddisfazione di Mattiani e Marcianò

Ancora grande la soddisfazione del Commissario Regionale Filippo Mancuso e del Commissario Provinciale Giuseppe Mattiani per un partito in continua crescita: “siamo orgogliosi del percorso che stiamo facendo. Non c’è giorno in cui non registriamo nuovi ingressi nel partito o che non continuiamo nella nostra opera di organizzazione territoriale che abbiamo avviato già da mesi. Il progetto Lega Calabria va avanti in grande spolvero, con grandi risultati e la nomina di una figura di alto spessore politico e professionale come Michele Marcianò a Commissario cittadino di Calanna ne è la riprova. A Lui le mie congratulazioni e l’augurio di buon lavoro. Così il Presidente Mancuso. “La nomina di Michele Marcianò a Commissario cittadino di Calanna ci onora profondamente. Si tratta di un profilo professionale e politico di grandissimo spessore, di grande preparazione e competenza e siamo convinti che il Suo rinnovato impegno costituirà per noi un valore aggiunto all’interno del partito della Lega Calabria. Saremo fianco a fianco in questa nuova avventura. Grazie a Michele e buon lavoro. Conclude Mattiani”.