La Regione Calabria e il sostegno alle fasce deboli: cosa cambia per i Cargiver familiari

Nei giorni scorsi la Giunta Regionale ha approvato due importanti provvedimenti a sostegno delle fasce più fragili della popolazione. Si tratta di interventi per oltre 6 milioni di euro destinati al rafforzamento dei servizi sociali e al sostegno dei caregiver familiari. Sulle misure introdotte dalla Regione Calabria è intervenuto il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani, che proprio per il riconoscimento e il sostegno della figura del Cargiver Familiare aveva presentato una apposita proposta di Legge, poi, approvata dal Consiglio Regionale della Calabria nel corso dell’anno 2024.

La soddisfazione di Mattiani

“Sono davvero molto soddisfatto per il lavoro che stiamo facendo anche su temi così delicati quali sono quelli sociali e di supporto alle persone più fragili. Con le ultime misure approvate dalla Giunta Regionale, per l’anno 2025, la Regione ha disposto la ripartizione di oltre 4,3 milioni di euro tra gli Ambiti territoriali sociali (Ats), con l’obiettivo di potenziare la qualità e l’efficacia delle prestazioni sociali sul territorio. Si tratta di fondi destinati a famiglie, anziani, disabili e minori. Inoltre, mi rende particolarmente orgoglioso vedere come una mia Legge Regionale stia progressivamente trovando attuazione, quella sul riconoscimento ed il sostegno al Cargiver Familiare. Infatti, sono stati destinati ai caregiver familiari importanti somme pari complessivamente a 1,9 milioni di euro per il biennio 2023-2024. La Regione Calabria con la Programmazione Regionale annualità 2023-2024, quindi, è riuscita con un notevole sforzo a destinare ingenti risorse al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del Cargiver Familiare”.

Un grande ed ulteriore passo avanti rispetto al passato che ci rende particolarmente fieri. Le risorse, da assegnare agli Ats calabresi, serviranno a sostenere economicamente chi assiste familiari con disabilità gravissima e a promuovere percorsi di inclusione, deistituzionalizzazione e ricongiungimento familiare. Spesso, ed aggiungo, in maniera pretestuosa ci additano di introdurre norme vuote che rimangono sulla carta. Non è così. Ad esempio, le Leggi Regionali che ho avuto l’onore e il piacere di scrivere, condividere e valutare, oltre che migliorare insieme al lavoro dei Colleghi Consiglieri delle Commissioni, prima di giungere al vaglio finale del Consiglio Regionale per l’approvazione finale, stanno trovando piena attuazione. La Legge Regionale sul riconoscimento e il sostegno della figura del Cargiver Familiare è una di queste e credo che sia stato fatto un grande lavoro. E di questo ne vado orgoglioso”.

Il consigliere: “non ci fermeremo qui”

E ancora il Consigliere Mattiani proprio sulla figura del Cargiver Familiare: “ho più volte detto che con la Legge sul Cargiver Familiare la Regione Calabria è riuscita a colmare un vuoto normativo nell’ambito delle politiche del welfare e di promozione del principio di solidarietà familiare. L’obiettivo era quello di riconoscere e valorizzare la figura del Caregiver Familiare quale attore della rete dei servizi di assistenza alla persona, di sostenerne l’attività di cura non professionale prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine nel contesto di relazioni affettive e familiari e di riconoscerne il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi per l’intera collettività. Ci siamo riusciti, ma c’è ancora tanto lavoro da fare. L’introduzione della Legge Regionale e il conseguente riconoscimento della figura del Cargiver Familiare, con le consequenziali disposizioni di sostegno economico, sono soltanto una parte delle misure attuative previste. Non ci fermeremo qui, per una questione di giustizia sociale e per il necessario e dovuto supporto che dobbiamo alle persone più fragili. Ringrazio il Presidente Roberto Occhiuto, tutta la Giunta Regionale e, in particolare, l’Assessore Regionale al Welfare Caterina Capponi per il rilevante lavoro fatto e la grande sensibilità dimostrata su temi così delicati”.