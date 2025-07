Calabria, scomparso un 35enne: ricerche in corso per ritrovarlo

StrettoWeb

Ore di apprensione a San Costantino Calabro, in provincia di Vibo Valentia, a causa della scomparsa di Enrico Corigliano, operaio di 35 anni, di cui non si hanno più notizie da martedì pomeriggio. L’uomo si sarebbe allontanato volontariamente dalla propria abitazione senza lasciare indicazioni, facendo perdere ogni traccia.

A lanciare l’allarme è stata la compagna, visibilmente preoccupata, che si è rivolta ai Carabinieri della locale Stazione denunciando la scomparsa. Immediatamente sono scattate le operazioni di ricerca, coordinate dalla Prefettura di Vibo Valentia che ha attivato il piano provinciale per le persone scomparse. Le forze dell’ordine sono impegnate sul territorio in una serie di attività mirate, mentre la fotografia del 35enne è stata diramata a tutti i Comandi, anche oltre i confini provinciali, per ampliare il raggio delle ricerche. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare tempestivamente le forze dell’ordine.