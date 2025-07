Calabria, scintille Forza Italia-PD: la risposta forzista: “lunghe riunioni, ma i fatti quando? Sembra una barzelletta, ma…”

StrettoWeb

“La (pseudo) notizia di giornata è che il Partito Democratico Calabria ha fatto una riunione “lunga” e “intensa”. Ma le cose più lunghe e intense del Pd in questa legislatura regionale sono state sinora le dichiarazioni incomprensibili rilasciate in Consiglio dal proprio capogruppo, Domenico Bevacqua. Un grande cambio di passo, dunque, in casa dem. Bene. Approfittando di questo slancio dei pdini, potremmo capire meglio in cosa consista questa nuova strategia comunicativa? Sembrerebbe la solita tiritera: insultare, sempre e comunque, la Calabria e il governo regionale. Stamattina uscivano dati positivi per l’occupazione nella nostra Regione. Ed è stato subito panico in casa Pd. E come si infanga oggi la Calabria? Giornata di lutto?”. Comincia così la dura nota di Forza Italia Calabria, che risponde al PD.

Ecco la soluzione: una bella riunione – “lunga” e “intensa” però, ci tengono a far sapere – e alla fine il solito comunicato contro il Presidente Roberto Occhiuto. Hasta siempre. Ed ecco pronto il comunicato che, come sempre, dice che tutto va male e che siamo brutti, sporchi e cattivi; è firmato come da qualche giorno a questa parte – avrà forse paura di perdere qualche stelletta?!? – dal segretario regionale Nicola Irto. Irto chi? Quello che ha governato per anni la Calabria, ricoprendo anche il ruolo di presidente del Consiglio regionale, senza fare assolutamente nulla e facendosi anzi notare per il suo proverbiale immobilismo?

Irto quello che dal 2022 in Parlamento non ha condotto a termine una, dicasi una, iniziativa per la Calabria e che persino nel suo gruppo al Senato si è messo in evidenza solo per la tempestività con la quale schiaccia l’anonimo bottone delle votazioni in Aula? Gli esponenti del Pd chi? Quelli che in Regione non partecipano in alcun modo alla risoluzione dei problemi della Calabria e che anzi passano le giornate a chiacchierare e a produrre fango contro la propria Regione? Sembrerebbe una barzelletta, ma invece è tutto reale… E si chiama Partito Democratico della Calabria”.