Calabria protagonista a “Camper” su Rai 1: tutti i luoghi in vetrina

Continua in Calabria il viaggio più allegro dell’estate con la trasmissione Camper di Rai 1 realizzata nell’ambito della Convenzione tra Regione Calabria- Dipartimento Turismo- Rai Com e Fondazione Calabria Film Commission. Lunedì 28 e martedì 29 luglio, a partire dalle 12, Peppone Calabrese si collegherà in diretta con Monica Caradonna da Soverato, in provincia di Catanzaro dove si svolge il Magna Graecia Film Festival.

Tra gli ospiti di lunedì ci saranno il direttore artistico del Festival Gianvito Casadonte, produttori agricoli, artigiani, eccellenze calabresi; martedì sarà la volta dell’attrice testimonial del MGFF Denise Capezza e poi altri produttori di olio, nocciole, salumi, di vino.

Il viaggio della trasmissione continua poi tra le bellezze della regione: Lorenzo Branchetti accompagnerà il pubblico in un itinerario che attraversa il mare cristallino di Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza, fino al borgo antico di Badolato, nella provincia di Catanzaro. Con Elisa Silvestrin il profumo del mare farà scoprire l’anima più libera e solare del Tirreno: tra le onde di Tropea e Praia a Mare, nella provincia di Cosenza. Gloria Aura Bortolini farà tappa tra i paesaggi incantati del sud esplorando il Giardino Acqua degli Dei, a Capo Vaticano.