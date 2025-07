Dramma in Calabria, operaio muore schiacciato da un muro

StrettoWeb

Ennesimo dramma sul lavoro in Calabria dove un operaio di 60 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un muro di contenimento. L’incidente mortale è avvenuto ad Altomonte, in provincia di Cosenza. Dalle prime frammentarie informazioni, due lavoratori stavano affrontando la demolizione di una barriera quando, per cause ancora in corso di accertamento, la struttura sarebbe crollata provocando il decesso del 60enne.

Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi del caso L’episodio si è verificato nel primissimo pomeriggio in contrada Corvo.