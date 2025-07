Caporalato, SS106, servizi sociali: i provvedimenti della giunta della Calabria

StrettoWeb

La Giunta regionale della Calabria, nella seduta odierna, su proposta dell’assessore al Welfare Caterina Capponi, ha approvato due importanti provvedimenti a sostegno delle fasce più fragili della popolazione, per un impegno complessivo di oltre 6 milioni di euro destinati al rafforzamento dei servizi sociali e al sostegno dei caregiver familiari. Per l’anno 2025, la Regione ha disposto la ripartizione di oltre 4,3 milioni di euro tra gli Ambiti territoriali sociali (Ats), con l’obiettivo di potenziare la qualità e l’efficacia delle prestazioni sociali sul territorio e garantire alcuni ambiti nei quali si erano verificati problemi.

Le risorse derivano da fondi statali e regionali e saranno suddivise secondo criteri che premiano la capacità di spesa degli Ats e la dimensione demografica e strutturale dei territori. I fondi permetteranno di finanziare progetti in ambito sociale, sostenere strutture residenziali e semi-residenziali, e attivare interventi rivolti a famiglie, anziani, disabili e minori.

La Giunta sta già lavorando ad una generale riprogrammazione di alcune risorse comunitarie

La delibera approvata oggi è solo il primo passo in questa strategica direzione, la Giunta sta infatti già lavorando ad una generale riprogrammazione di alcune risorse comunitarie che saranno stanziate per il sociale. Deliberata anche la programmazione dei fondi nazionali destinati ai caregiver familiari, pari a 1,9 milioni di euro per il biennio 2023-2024. Le risorse, assegnate agli Ats calabresi, serviranno a sostenere economicamente chi assiste familiari con disabilità gravissima e a promuovere percorsi di inclusione, deistituzionalizzazione e ricongiungimento familiare. Il contributo massimo previsto è di 1.200 euro annui per ciascun caregiver, erogato in base all’effettiva attività di assistenza svolta.

Approvato il protocollo d’intesa per il “Contrasto ed emersione del lavoro sfruttato in agricoltura nella piana di Gioia Tauro”

Su proposta dell’assessore ai fenomeni migratori, Maria Stefania Caracciolo, d’intesa con l’assessore all’agricoltura, Gianluca Gallo, e con l’assessore alle politiche per il lavoro e la formazione professionale, Giovanni Calabrese, l’Esecutivo regionale ha, poi, approvato il protocollo d’intesa per il “Contrasto ed emersione del lavoro sfruttato in agricoltura nella piana di Gioia Tauro” che si propone, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori competenti in materia (Prefettura di Reggio Calabria, Comuni di Rosarno, Taurianova, San Ferdinando, Direzione provinciale Inps di Reggio Calabria, Oim, Ispettorato del lavoro Calabria, Organizzazioni sindacali di categoria, Associazioni di categoria datoriali ed Enti bilaterali), l’adozione di un modello integrato di intervento ottimizzando le risorse disponibili con riduzione del rischio di sovrapposizione degli interventi.

Si tratta di un altro importante tassello che vede la Regione Calabria impegnata nel percorso di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura e al caporalato, avviato sin dal 2016 con il progetto “Incipit”, finalizzato a supportare le vittime di tratta, e con i progetti Su.Pre.Me. 1 e 2 che si propongono di garantire soluzioni abitative dignitose, percorsi di inclusione sociale e lavorativa e tutela giuridica ed economica per i lavoratori e le lavoratrici.

Tra i compiti di cui la Regione Calabria si farà carico, attraverso progetti già finanziati, risultano: la promozione di azioni finalizzate a supportare i Comuni per i servizi di presa in carico dei destinatari e di orientamento per l’accesso ai servizi socio-sanitari, il supporto allo sviluppo di housing sociale, il supporto allo sviluppo dei servizi di mobilità, il sostegno alla Rete del lavoro agricolo di qualità (Relaq) – anche mediante l’inserimento di una premialità nei criteri di selezione dei bandi del Psp 2023-2027 per le imprese agricole che aderiscono alla rete Relaq -, la profilazione presso i Centri per l’impiego dei lavoratori e l’attivazione di percorsi di politica attiva: orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro, incrocio domanda-offerta, formazione breve, formazione professionale, tirocinio di inclusione sociale.

Interventi sulla SS106

Con un altro provvedimento dell’assessore Caracciolo è stato, inoltre, deliberato lo schema di intesa istituzionale tra la Regione Calabria e il commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla S.S.106 Jonica ed autorizzato il presidente della Giunta regionale alla sottoscrizione del medesimo atto relativo a “S.S.106 Jonica – Lavori di realizzazione dell’asta di collegamento in dx idraulica del Torrente Gerace tra la S.S. 106 Var/B (svincolo Gerace) e la S.S. 106 al km 97+050”.