Calabria, Occhiuto: “confido in una veloce archiviazione dopo l’interrogatorio”

StrettoWeb

“Sono soddisfatto, mi sento sollevato perche’ penso di avere chiarito ogni cosa e quindi confido in una celere archiviazione“. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti al termine dell’interrogatorio nella Procura di Catanzaro nell’ambito di un’inchiesta che lo vede indagato per corruzione. “Ringrazio l’ufficio di procura, perche’ – ha proseguito Occhiuto – ho chiesto di essere interrogato; era un mio diritto chiedere, ma non era un loro dovere concedermi questa possibilita’. Sono felice perche’ finalmente sono stato interrogato. Mi sento sollevato“.

Occhiuto ha poi aggiunto: “Abbiamo rinunciato ai termini per le contestazioni, e sono molto contento perche’, per come si e’ svolto l’interrogatorio, credo di aver chiarito ogni presunto addebito, quindi confido in una velocissima archiviazione, non solo nel mio interesse ma – ha osservato il presidente della Regione Calabria – nell’interesse della Regione che deve essere amministrata con serenita’. Siamo molto fiduciosi. Sia io che i miei avvocati insomma siamo molto soddisfatti perche’ – ha concluso Occhiuto – ci hanno dato modo di chiarire ogni cosa“.