Calabria, nuove intese tra Guardia di Finanza e Procure per colpire la responsabilità penale degli enti

StrettoWeb

Il Comandante Regionale Calabria della Guardia di Finanza, Gen. D. Gianluigi D’Alfonso ha sottoscritto due distinti “protocolli di intesa”, rispettivamente con il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro, dott. Giuseppe Lucantonio, unitamente ai Procuratori della Repubblica di Catanzaro, Lamezia Terme, Cosenza, Castrovillari, Paola, Crotone e Vibo Valentia, e con il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria dott. Gerardo Dominijanni, unitamente alle Procure della Repubblica di Reggio Calabria, Locri e Palmi, relativi alla collaborazione tra Autorità Giudiziaria e Guardia di Finanza nell’ambito dei procedimenti finalizzati ad accertare la responsabilità dell’ente per i reati commessi dai propri dipendenti (c.d. responsabilità penale delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. n. 231/2001).

La finalità di tali accordi risiede nella reciproca collaborazione, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, diretta a valorizzare tutte le fasi dei processi di lavoro connessi all’accertamento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi dall’ente.

Ciò attraverso la costituzione di apposite cabine di regia e di gruppi di coordinamento cui è rimessa l’attuazione dell’intesa convenzionale in argomento, attraverso la promozione dello sviluppo di tutte le azioni propedeutiche agli adempimenti di cui al richiamato decreto legislativo n. 231/2001, la disamina di questioni interpretative o applicative relative alla disciplina in parola nonché mediante l’individuazione di percorsi investigativi condivisi, anche mediante l’elaborazione di modelli di atti d’indagine da adottarsi in modo omogeneo nell’ambito dei rispettivi distretti.

La collaborazione, nei prossimi tre anni, consoliderà una sinergia per l’applicazione di un istituto normativo che in Calabria ha già fornito risultati soddisfacenti. Nell’ultimo biennio, infatti, i reparti del Corpo hanno segnalato all’Autorità giudiziaria nr. 84 enti (prevalentemente per reati tributari) con sequestri, su richiesta delle Procure della Repubblica competenti e decisione dei Tribunali, di beni del valore complessivo di circa 20 milioni di euro.