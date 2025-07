Calabria, grave incidente sull’A2: scontro tra auto e tir, ferita una donna

StrettoWeb

Un grave incidente si è verificato oggi lungo l’autostrada A2 “del Mediterraneo”, in corsia sud al Km 303 in direzione sud tra gli svincoli di San Mango d’Aquino e Falerna, coinvolgendo un’autovettura Renault Modus e un mezzo pesante Scania. A seguito della perdita di controllo del veicolo, l’autovettura ha sbandato ed è entrata in collisione con il tir. Una donna, alla guida della Renault, è rimasta ferita ed è stata prontamente assistita dai vigili del fuoco congiuntamente al personale sanitario del SUEM 118, che ha provveduto al trasferimento presso struttura ospedaliera.

I Vigili del Fuoco hanno operato per garantire la completa messa in sicurezza del sito, intervenendo sul veicolo incidentato e bonificando l’area per prevenire ulteriori rischi per la circolazione e l’incolumità pubblica. Sul luogo anche la Polizia Stradale, per i rilievi del caso e la gestione del traffico, e il personale tecnico ANAS, impegnato nel ripristino delle normali condizioni di sicurezza della carreggiata.